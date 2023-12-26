Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-24

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских самолетов Су-24 в зоне специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что за сутки было перехвачено пять украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Также удалось уничтожить 24 вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Токаревка (Харьковская область), Кременная, Сватово, Лисичанск (ЛНР), Горловка, Александровка, Старомихайловка (ДНР), Обрывок (Херсонская область).

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России сожгла украинскую военную технику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.