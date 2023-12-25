МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лидеры стран ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

В декларации изложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях.
Владимир Рубанов 2023-12-25 21:39:01
© Фото: eec.eaeunion.org

Главы государств - участников ЕАЭС подписали декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», сообщается на сайте Кремля.

Этот документ носит программный характер, заявил президент России Владимир Путин. В декларации изложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях. Кроме того, в документе идет речь о дополнительных сферах взаимодействия, таких как климатическая повестка, медицина и туризм.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи лидеры стран ЕАЭС подведут итоги российского председательства в объединении. Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Далее председательство в ЕАЭС перейдет к Армении.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

#Санкт-Петербург #Армения #белоруссия #Иран #киргизия #ЕАЭС #Казахстан #Декларация
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»