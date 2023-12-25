Лидеры стран ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

Главы государств - участников ЕАЭС подписали декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», сообщается на сайте Кремля.

Этот документ носит программный характер, заявил президент России Владимир Путин. В декларации изложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях. Кроме того, в документе идет речь о дополнительных сферах взаимодействия, таких как климатическая повестка, медицина и туризм.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи лидеры стран ЕАЭС подведут итоги российского председательства в объединении. Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Далее председательство в ЕАЭС перейдет к Армении.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.