Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны высоко оценил работу МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о высокой оценке работы МО РФ со стороны президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Шойгу сообщил об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания российского оборонного ведомства.

«Верховный Главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач», - сказал глава российского оборонного ведомства на итоговом тематическом селекторном совещании.

Шойгу отметил, что российские военные выполнили главную цель года - сорвали украинское контрнаступление, о котором так много говорили в Киеве и странах НАТО.

Министр оценил высокую боеспособность наших частей и подразделений, надежность отечественной военной техники и систему оборонительных рубежей. Благодаря совокупности перечисленных факторов и умелым действиям бойцов ВС РФ стало возможным сорвать контрнаступление врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.