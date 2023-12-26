МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны высоко оценил работу МО РФ

О высокой оценке деятельности российского оборонного ведомства Верховным Главнокомандующим заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
2023-12-26 13:48:01

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о высокой оценке работы МО РФ со стороны президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Шойгу сообщил об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания российского оборонного ведомства.

«Верховный Главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач», - сказал глава российского оборонного ведомства на  итоговом тематическом селекторном совещании.

Шойгу отметил, что российские военные выполнили главную цель года - сорвали украинское контрнаступление, о котором так много говорили в Киеве и странах НАТО.

Министр оценил высокую боеспособность наших частей и подразделений, надежность отечественной военной техники и систему оборонительных рубежей. Благодаря совокупности перечисленных факторов и умелым действиям бойцов ВС РФ стало возможным сорвать контрнаступление врага.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Шойгу #Путин #МО РФ #СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»