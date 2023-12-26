Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России выполнили главную цель года, сорвав громко заявленное Киевом и странами Запада контрнаступление ВСУ.

По словам главы российского оборонного ведомства, в текущем году ВС РФ сосредоточили силы на достижении целей операции по защите Донбасса.

«Главная из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», - сказал он на итоговом тематическом селекторном совещании.

Глава Минобороны отметил роль российских военнослужащих, которые сражаются за безопасность страны и защищают Родину и добавил, что в России помнят каждого бойца, павшем в ходе сражений при выполнении задач.

Шойгу констатировал, что сорвать так называемое украинское контрнаступление стало возможным благодаря совокупности факторов. Среди них - эффективная система оборонительных рубежей, высокая боеспособность российских частей и подразделений, надежность военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.