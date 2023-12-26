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Шойгу подчеркнул, что армия России идет к достижению целей спецоперации

Глава МО РФ отметил, что российские войска постоянно расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.
2023-12-26 13:26:01

Вооруженные силы России последовательно идут к достижению заявленных целей специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», - сказал он.

Глава МО РФ добавил, что в складывающейся обстановке российское оборонное ведомство продолжает работу по формированию «крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил».

Шойгу подчеркнул, что «только так можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие нашей страны» и создать необходимые условия для стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.

На прошлой неделе в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России президент Владимир Путин отметил, что Москва не собирается отказываться от достижения целей СВО. Верховный главнокомандующий ВС РФ также заявил, что российские военнослужащие владеют инициативой и делают то, что считают нужным.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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