Шойгу отметил важность социальной защиты всех участников спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что важно всесторонне поддерживать родных погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

«Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов», - сказал глава российского оборонного ведомства на итоговом тематическом селекторном совещании.

Шойгу подчеркнул, что в России помнят каждого бойца, павшего в ходе сражений при выполнении задач. Министр рассказал о наращивании выпуска востребованных образцов вооружения и средств поражения предприятиями отечественной оборонки. Многие предприятия работают 24 часа в сутки для нужд спецоперации. Как утверждает глава ведомства, предприятия ОПК в России бросили вызов военно-техническому потенциалу западных стран.

Министр также заявил, что российские военные выполнили в этом году главную цель - сорвали так называемое контрнаступление, о котором так много говорили киевские власти, а также союзники Украины из стран НАТО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.