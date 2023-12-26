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Шойгу отметил важность социальной защиты всех участников спецоперации

Сергей Шойгу подчеркнул важность всесторонней поддержки родных погибших в ходе специальной военной операции.
2023-12-26 13:30:01

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что важно всесторонне поддерживать родных погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

«Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов», - сказал глава российского оборонного ведомства на  итоговом тематическом селекторном совещании.

Шойгу подчеркнул, что в России помнят каждого бойца, павшего в ходе сражений при выполнении задач. Министр рассказал о наращивании выпуска востребованных образцов вооружения и средств поражения предприятиями отечественной оборонки. Многие предприятия работают 24 часа в сутки для нужд спецоперации. Как утверждает глава ведомства,  предприятия ОПК в России бросили вызов военно-техническому потенциалу западных стран.

Министр также заявил, что российские военные выполнили в этом году главную цель  - сорвали так называемое контрнаступление, о котором так много говорили киевские власти, а также союзники Украины из стран НАТО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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