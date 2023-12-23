Врач Вознесенский раскрыл, когда заболеваемость COVID и гриппом в РФ пойдет на спад

По прогнозу эксперта, в новогодние каникулы россияне начнут меньше болеть гриппом, так как засядут дома, в кругу семьи.

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Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский прокомментировал «Звезде» данные о значительном росте заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России и рассказал, когда можно ожидать улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

«В конце декабря всегда идет подъем заболеваемости респираторными капельными инфекциями. Это наблюдается год к году, и тот эпидпорог, который рисуется на основании данных статистики, показывает, что этот подъем ожидаем специалистами. Другое дело, что сейчас эпидситуация превышает этот эпидпорог. Процентов на 50, по данным Института гриппа», - пояснил эксперт.

Он отметил, что на фоне роста заразившихся гриппом «система здравоохранения работает с серьезным напряжением», высокая нагрузка на врачей в поликлиниках и в стационарах.

«Поэтому говорить о том, что это рядовой момент, сомнительно. Мы видим сегодня и подъем коронавирусной инфекции, который фиксируется в течение нескольких недель. Мы видим подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ», - добавил специалист.

Врач подчеркнул, что рост заболеваемости ожидаем, и заявил, что «буквально через полторы недели будет сокращение заболеваемости в связи с новогодними каникулами».

«Эпидемические цепочки в учебных и трудовых коллективах перестанут функционировать. У нас Новый год - семейный праздник, чаще всего его отмечают в кругу семьи, поэтому я бы ожидал значительное улучшение эпидемиологической ситуации», - пояснил эксперт.

Он напомнил о важности вакцинации и соблюдении санитарных норм, как во время пандемии - использование масок и ограничение пребывания в каких-то коллективах с большим числом народа.

«Если кто заболел, не геройствовать, а оставаться дома, чтобы не подвергать опасности всех окружающих», - посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что информации ВОЗ число случаев COVID-19 увеличилось во всем мире на 52% в течение декабря. Лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 850 тысяч человек, три тысячи заболевших скончались.