Путин недавно спрашивал у главы Минсельхоза, как у него с яйцами

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал, что недавно спросил у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ситуации с ростом цен на яйца.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Говорят, что у них все в порядке», - сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание министра на проблему граждан - рост цен на этот продукт составил 40%, в некоторых регионах - больше.

«Спрос увеличился, это был относительно дешевый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем, в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», - признался он.

Путин объяснил, что такая ситуация произошла из-за возрастания спроса, кроме того, не был вовремя открыт импорт в должном объеме. Путин пообещал, что соответствующее решение в скором времени будет принято, ситуация улучшится.