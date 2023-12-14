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Путин недавно спрашивал у главы Минсельхоза, как у него с яйцами

Анна Назайкина
14:06 14.12.2023
Рост цены на яйцо курицы составил 40%, констатировал российский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» рассказал, что недавно спросил у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ситуации с ростом цен на яйца.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Говорят, что у них все в порядке», - сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание министра на проблему граждан - рост цен на этот продукт составил 40%, в некоторых регионах - больше.

«Спрос увеличился, это был относительно дешевый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем, в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», - признался он.

Путин объяснил, что такая ситуация произошла из-за возрастания спроса, кроме того, не был вовремя открыт импорт в должном объеме. Путин пообещал, что соответствующее решение в скором времени будет принято, ситуация улучшится.

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