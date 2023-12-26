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Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

В начале следующего года список экспортного контроля увеличится до 1 159 пунктов.
Сергей Лебедев 2023-12-26 11:40:01
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Власти Южной Кореи ограничат поставки в Россию и Белоруссию еще 682 видов товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли, промышленности и энергетики страны. В итоге список экспортного контроля увеличится до 1 159 пунктов, сообщает ТАСС.

Изменения вступят в силу в начале следующего года. Под ограничения теперь попадут компоненты для авиационной техники, тяжелое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки и легковушки с объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Отмечается, что причиной расширения списка экспортного контроля стала «высокая вероятность» использования поставляемых товаров в военных целях.

Напомним, в апреле Южная Корея уже расширяла перечень товаров, которым нужно специальное разрешение для экспорта в Россию и Белоруссию.

Тогда под ограничения попали промышленное оборудование, автозапчасти дороже 50 тысяч долларов, компьютерные детали и другие товары.

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