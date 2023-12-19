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Глава МО Израиля заявил, что операция в анклаве расширится на новые районы Газы

Елизавета Егорова
22:11 19.12.2023
Боевые действия ЦАХАЛ могут распространиться на город Рафах или центральную часть сектора Газа, утверждает Times of Israel.
Глава МО Израиля заявил, что операция в анклаве расширится на новые районы Газы
© Фото: David Cohen XinHua Globallookpress
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Наземная операция армии Израиля в секторе Газа распространится на новые районы, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Как утверждает Times of  Israel, этими районами могут стать центр сектора или самый южный город Рафах.

«Министр обороны Йоав Галант заявил, что наземная операция "расширится на дополнительные районы" сектора Газа», - говорится в сообщении Times of  Israel.

Галант добавил, что не прекратит действий в городе Хан-Юнис, пока ЦАХАЛ «не доберется» до высокопоставленных представителей палестинских боевиков ХАМАС.

Ранее глава израильского оборонного ведомства заявил, что бойцы ЦАХАЛ уничтожили тысячи командиров ХАМАС в ходе операции в анклаве. Галант также пообещал, что достанет людей на верхушке руководства боевиков.

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