Создателя «Масяни» признали иноагентом за спонсирование ВСУ

В реестр иноагентов включили мультипликатора Олега Куваева*, бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева* и проект «Можем объяснить»*.

© Фото: samoleg Instagram****

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. В него попал мультипликатор, создатель «Масяни» Олег Куваев*. По данным ведомства, он участвовал в сборе средств для ВСУ и создавал негативный образ России и ВС РФ.

«О. И. Куваев* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины», - сообщили в министерстве.

В реестр также попал бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев*, политолог Александр Рыклин*, интернет-издание «Верстка Медиа»** и проект «Можем объяснить»**.

Ранее стало известно, что иноагента Марию Певчих*, возглавляющую экстремистскую организацию ФБК***, объявили в уголовный розыск. Соответствующие данные появились в базе МВД России. Ее признали иностранным агентом в мае этого года за распространение недостоверной информации о властях.

* - физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

**- средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Был ликвидирован в России.

**** - Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.