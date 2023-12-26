МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Градов» уничтожили вражеские укрепления вместе с пехотой под Артемовском

Нанеся противнику огневое поражение, расчеты РСЗО максимально быстро меняют позицию. Контроль и корректировка огня производятся с помощью беспилотников.
2023-12-26 10:36:01

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили украинские позиции вместе с занимающей их пехотой. Удар реактивными снарядами наносился на Артемовском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Корректировку огня и контроль поражения военнослужащие проводят при помощи беспилотников. В российском оборонном ведомстве уточнили, что на этот раз артиллеристам удалось уничтожить до взвода украинских боевиков. 

Нанеся удар, расчеты максимально быстро сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар неприятеля. Сделав это, они продолжили несение боевого дежурства. 

Перезаряжание реактивных систем залпового огня происходит в запасных районах. Зарядив боекомплект, расчеты выдвгаются на новые огневые позиции, чтобы нанести удар по очередным целям. 

Ранее сообщалось, что расчет российской САУ «Мста-С» группировки «Запад» поразил врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #артиллерия #РСЗО #Град #Артемовское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»