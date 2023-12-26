Расчеты «Градов» уничтожили вражеские укрепления вместе с пехотой под Артемовском

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили украинские позиции вместе с занимающей их пехотой. Удар реактивными снарядами наносился на Артемовском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Корректировку огня и контроль поражения военнослужащие проводят при помощи беспилотников. В российском оборонном ведомстве уточнили, что на этот раз артиллеристам удалось уничтожить до взвода украинских боевиков.

Нанеся удар, расчеты максимально быстро сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар неприятеля. Сделав это, они продолжили несение боевого дежурства.

Перезаряжание реактивных систем залпового огня происходит в запасных районах. Зарядив боекомплект, расчеты выдвгаются на новые огневые позиции, чтобы нанести удар по очередным целям.

Ранее сообщалось, что расчет российской САУ «Мста-С» группировки «Запад» поразил врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.