Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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Украинские боевики подвергли атаке из артиллерии кладбище в городе Пологи в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, десятки надгробий были повреждены снарядами.

«К счастью, жертв и пострадавших нет. Снарядами тяжелых орудий сильно повреждены десятки надгробий. Вблизи кладбища нет военных объектов и не располагаются воинские подразделения», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщили об очередном обстреле со стороны украинских боевиков. Националисты выпустили шесть ракет по городу Стаханов.