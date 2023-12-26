Балицкий раскрыл план по возвращению пленных солдат ВСУ в мирную жизнь

Власти Запорожской области предложили создать правовой механизм для интеграции пленных военнослужащих ВСУ в мирную жизнь. Подробности инициативы в программе Натальи Метлиной «Между тем» раскрыл губернатор региона Евгений Балицкий.

«Предложить им социальный договор. Мы подписываем документ, что мы не преследуем их за те события, если они соглашаются пять лет, к примеру, на принудительных работах восстанавливать Россию в Запорожье, ЛДНР и далее. В этом случае нам никто не сможет сказать, что мы используем рабский труд. Все будет добровольно», - подчеркнул Балицкий.

Данная инициатива не распространяется на участников карательных операций и военных преступников, уточнил он. Такие пленные будут нести всю полноту ответственности за совершенные во время так называемой антитеррористической операции Киева деяния.

Между тем, сегодня в России находятся порядка 12 тысяч пленных украинских военнослужащих. Многие из них отказываются от обмена, потому что не хотят возвращаться на Украину, где их вновь погонят в окопы. По мнению Балицкого, тех, кто оказался по ту сторону линии соприкосновения не по своей воле можно и нужно возвращать в мирную жизнь в первую очередь. Рано или поздно они станут гражданами России, подчеркнул он.