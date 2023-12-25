В стране и мире спецоперация Пленный Сидорчук рассказал, как солдат ВСУ «кидали на мясо» Максим Крюков По словам Валерия Сидорчука, украинских военных без подготовки отправляли «в самое пекло». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пленный украинский военнослужащий Валерий Сидорчук рассказал, как попал в ряды ВСУ и как проходил подготовку в Эстонии. «Забрали в военкомат, комиссию не проходили, отправили сразу в часть. Проходил подготовку в Эстонии, были натовские инструкторы, настроение было у них такое, что "против России"», - сказал он. Военнопленный также указал на неудовлетворительное состояние вооружения. «Автоматы старые, клинят, тяжелого вооружения не было, артиллерии не видел, танков тоже. Обыкновенные окопы, спрятаться негде. Питание среднее, все замерзает, на улице вода замерзает, греть в принципе не на чем», - заявил Сидорчук. Кроме того, пленный военнослужащий рассказал об ужасном отношении командования к личному составу. «Нас просто привезли, сказали, где, куда идти, на какой позиции. Отношение плохое, ребята неподготовленные, неслаженные, их сразу кидали в самое пекло. Ребята с одними автоматами, гранатами, и все, больше ничего, поддержки никакой. Ребят просто на мясо кидали, и все», - рассказал Сидорчук. По его словам, российские военнослужащие застали украинских бойцов врасплох и спокойно вывели их из окопов. «Не было из чего стрелять. Замерзли, грязь, слякоть. Просто ребята подошли ваши, мы врасплохе были, и нас вывели с окопов. Ребята угостили, чай давали, покушать, не обижали, не бил никто, все было хорошо», - добавил военный ВСУ. Сидорчук призвал украинцев «держаться подальше от войны», бросать оружие и идти домой. Экспертное мнение и аналитика