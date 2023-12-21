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Польский генерал Самол заявил, что Украине не выжить без внешней помощи

Ирина Елагина
12:00 21.12.2023
Польский военачальник считает, что нужно многократно увеличить объемы военных поставок на Украину, чтобы противостоять Российской армии.
Польский генерал Самол заявил, что Украине не выжить без внешней помощи
© Фото: РИА Новости
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Украина не имеет ни малейших шансов справиться с военным потенциалом России без внешней военной и финансовой помощи. Об этом заявил польский генерал Богуслав Самол в эфире Radio Wnet.

«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», - заявил польский военный.

Он подчеркнул, что только в случае многократного увеличения военных поставок Украина сможет как-то противостоять ВС РФ, но, по его мнению, Киев ждут большие проблемы из-за сложностей с дальнейшей поддержкой со стороны НАТО.

Польский военачальник добавил, что сейчас на передовой в зоне украинского конфликт «застой, обе стороны ведут операции на тактическом уровне».

Напомним, что западные эксперты говорят о высокой вероятности выделения нового пакета военной помощи Украине, но при этом считают, что поставки техники и вооружений из США и стран ЕС не изменят расклад сил на передовой и «вряд ли приведут к существенному прорыву на поле боя».

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