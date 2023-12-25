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У россиян будут требовать ИНН при выдаче кредита

Сергей Лебедев
08:40 25.12.2023
При помощи индивидуального номера налогоплательщика банки начнут проверять наличие самозапрета на предоставление займов.
У россиян будут требовать ИНН при выдаче кредита
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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У россиян при выдаче кредита будут запрашивать индивидуальный номер налогоплательщика. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При помощи ИНН банки начнут проверять наличие самозапрета на предоставление займов.

«Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту», - рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в России планируют внедрить возможность для граждан устанавливать запрет на получение кредитов. Механизм предполагается реализовать на базе портала «Госуслуги».

Самозапрет должен действовать не только по отношению к банку, в котором открыт счет у человека, но и в отношении всех профессиональных кредиторов.

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