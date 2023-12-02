В стране и мире ВСУ потеряли более роты боевиков на Купянском направлении По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, российские войска вели активные действия при поддержке авиации и артиллерии. © Видео: Минобороны России © Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», - сказал он. Офицер также отметил, что украинские боевики потеряли более роты живой силы. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили три минометных расчета, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» неприятеля. Накануне в Министерстве обороны России показали, как расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения «Западной» группировки войск уничтожили замаскированные опорные пункты противника на Купянском направлении. Бойцы ведут беглый огонь по позициям боевиков, а после поражения целей маскируют орудие и скрываются в специально оборудованном укрытии. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика