ВСУ потеряли более роты боевиков на Купянском направлении
Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
«Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», - сказал он.
Офицер также отметил, что украинские боевики потеряли более роты живой силы.
Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили три минометных расчета, пункт боепитания и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» неприятеля.
Накануне в Министерстве обороны России показали, как расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения «Западной» группировки войск уничтожили замаскированные опорные пункты противника на Купянском направлении. Бойцы ведут беглый огонь по позициям боевиков, а после поражения целей маскируют орудие и скрываются в специально оборудованном укрытии.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.