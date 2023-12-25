В стране и мире Вероятной причиной взрыва в жилом доме в Сочи стала утечка газа Ян Брацкий На месте инцидента работают все службы, организован допуск людей в квартиры, чтобы забрать документы и вещи. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Утечка газа могла стать причиной взрыва в жилой многоэтажке на федеральной территории Сириус в Сочи. К такому предварительному выводу пришли специалисты на месте. «По версии специалистов, произошел взрыв в результате утечки бытового газа. На месте работают все службы. Уже организован допуск людей, чтобы забрать документы и вещи», - говорится в заявлении пресс-службы администрации федеральной территории. Также сообщается, что при необходимости пострадавших жильцов разместят в специально оборудованном пункте временного размещения на территории отеля. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю сообщили о двух пострадавших в результате инцидента на улице Трубачева. В здании выбиты стекла и разрушены балконы некоторых квартир. Сейчас на месте находятся сотрудники коммунальных служб и спасатели. Экспертное мнение и аналитика