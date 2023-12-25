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Вероятной причиной взрыва в жилом доме в Сочи стала утечка газа

Ян Брацкий
04:06 25.12.2023
На месте инцидента работают все службы, организован допуск людей в квартиры, чтобы забрать документы и вещи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Утечка газа могла стать причиной взрыва в жилой многоэтажке на федеральной территории Сириус в Сочи. К такому предварительному выводу пришли специалисты на месте.

«По версии специалистов, произошел взрыв в результате утечки бытового газа. На месте работают все службы. Уже организован допуск людей, чтобы забрать документы и вещи», - говорится в заявлении пресс-службы администрации федеральной территории.

Также сообщается, что при необходимости пострадавших жильцов разместят в специально оборудованном пункте временного размещения на территории отеля.

Ранее в МЧС по Краснодарскому краю сообщили о двух пострадавших в результате инцидента на улице Трубачева. В здании выбиты стекла и разрушены балконы некоторых квартир. Сейчас на месте находятся сотрудники коммунальных служб и спасатели.

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