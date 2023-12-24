Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Сочи

По данным МЧС, всего были эвакуированы 23 человека, их разместят в отеле.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Два человека пострадали, еще двое «были спасены» при взрыве в жилом шестиэтажном доме на федеральной территории (ФТ) Сириус в Сочи, в здании выбиты стекла и разрушены балконы некоторых квартир. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 20.56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения», - говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что балконы двух квартир на пятом и шестом этажах полностью разрушены. К данному моменту 23 человека были эвакуированы. В пресс-службе ФТ добавили, что всех людей разместят в отеле.

Происшествие произошло на улице Трубачева. На месте взрыва работают сотрудники коммунальных служб и спасатели, также присутствует глава администрации Дмитрий Плишкин. К настоящему времени причины взрыва неизвестны, однако в качестве предварительной причины называют утечку газа.