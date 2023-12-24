Метеорологи пообещали жителям центральной России теплый январь

По данным Гидрометцентра, январь будет теплее, чем в прежние зимы.

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Теплое начало нового года ждет жителей центральных регионов России. О мягкой зиме-2024 рассказала «РГ» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Практически на всей территории страны температура в первый месяц нового года будет на градус выше нормы», - отметила Паршина.

По прогнозу Гидрометцентра, в ЦФО температура воздуха будет колебаться в пределах -10 (ночью) ... -5 (днем). Но не исключены похолодания до - 21 градуса в ночные часы.

В южных районах России январская погода порадует стабильным плюсом: от нуля до +9 градусов в Краснодарском крае, в районе +6 на Северном Кавказе и около нуля на Нижней Волне. Статус самого холодного региона страны в январе сохранит Якутия, где в январе ожидаются 50-градусные морозы.

Ранее сообщалось, что по прогнозу центра погоды «Фобос» январь и февраль в Москве будут аномально теплыми и с очень обильными осадками. По мнению ведущего сотрудника центра Евгения Тишковца, превышение по осадкам может достигать 50% от многолетних наблюдений.