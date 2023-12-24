В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Метеорологи пообещали жителям центральной России теплый январь

Ирина Елагина
18:18 24.12.2023
По данным Гидрометцентра, январь будет теплее, чем в прежние зимы.
Метеорологи пообещали жителям центральной России теплый январь
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Теплое начало нового года ждет жителей центральных регионов России. О мягкой зиме-2024 рассказала «РГ» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Практически на всей территории страны температура в первый месяц нового года будет на градус выше нормы», - отметила Паршина.

По прогнозу Гидрометцентра, в ЦФО температура воздуха будет колебаться в пределах -10 (ночью) ... -5 (днем). Но не исключены похолодания до - 21 градуса в ночные часы.

В южных районах России январская погода порадует стабильным плюсом: от нуля до +9 градусов в Краснодарском крае, в районе +6 на Северном Кавказе и около нуля на Нижней Волне. Статус самого холодного региона страны в январе сохранит Якутия, где в январе ожидаются 50-градусные морозы.

Ранее сообщалось, что по прогнозу центра погоды «Фобос» январь и февраль в Москве будут аномально теплыми и с очень обильными осадками. По мнению ведущего сотрудника центра Евгения Тишковца, превышение по осадкам может достигать 50% от многолетних наблюдений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.