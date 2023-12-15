Путин: в последнее время число сдающихся в плен бойцов ВСУ резко увеличилось

На минувшей неделе были захвачены или добровольно сдались в плен 82 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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Число сдающихся в плен украинских военнослужащих в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Хочу вас проинформировать: в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - отметил глава государства.

Все украинские военнослужащие, осознавшие бессмысленность дальнейшего сопротивления, могут сложить оружие и выйти к российским военнослужащим. Для этого необходимо связаться с ними на специальной радиочастоте 149.200 «Волга», сообщить о своем намерении сдаться и следовать инструкциям.

Ранее в Минобороны сообщили, что 82 военнослужащих ВСУ были захвачены либо добровольно сдались на этой неделе. Из них только за последние сутки сложили оружие 25 человек, уточнили в оборонном ведомстве.