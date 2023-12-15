Путин: в последнее время число сдающихся в плен бойцов ВСУ резко увеличилось
Число сдающихся в плен украинских военнослужащих в последнее время резко увеличилось. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.
«Хочу вас проинформировать: в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - отметил глава государства.
Все украинские военнослужащие, осознавшие бессмысленность дальнейшего сопротивления, могут сложить оружие и выйти к российским военнослужащим. Для этого необходимо связаться с ними на специальной радиочастоте 149.200 «Волга», сообщить о своем намерении сдаться и следовать инструкциям.
Ранее в Минобороны сообщили, что 82 военнослужащих ВСУ были захвачены либо добровольно сдались на этой неделе. Из них только за последние сутки сложили оружие 25 человек, уточнили в оборонном ведомстве.