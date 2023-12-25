Путин: доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%

Доля национальных валют в торговле между странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составила более 90%, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%», - сказал президент.

Он также выразил уверенность, что этот показатель «без сомнения, будет расти».

При этом президент подчеркнул, что торговля внутри ЕАЭС выросла на 8,9% за девять месяцев этого года. Изменилась и структура товарооборота - российский лидер отметил увеличение объемов поставок готовой высокотехнологичной продукции при снижении сырьевых значений.

Напомним, сегодня также было заключено соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном и подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в организации до 2045 года. Президент России отдельно поздравил министра промышленности и торговли Ирана Аббаса Али-Абади с завершением работы над совместным торговым документом.