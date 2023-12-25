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Путин в шутку призвал Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию яйца

Диалог состоялся во время выступления президента Белоруссии на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Владимир Рубанов 2023-12-25 22:48:01

Президент России Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в РФ куриные яйца. Диалог состоялся во время выступления президента Белоруссии на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Лукашенко говорил о том, что Минск достиг почти 100% продовольственной обеспеченности. По его словам, за счет собственного производства Белоруссия покрывает свои потребности в таких продуктах, как зерно, свинина, мясо птицы, молоко, овощи, растительное масло, а также куриные яйца.

«Поставьте нам немножко, не жадничайте», - сказал на это Путин.

В ходе прямой линии президент отвечал на вопрос о росте цен на куриные яйца в России. Он, в частности, сказал, что правительство допустило сбой, и извинился перед гражданами за такую ситуацию.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца в России высоким спросом.

#Экономика #белоруссия #прямая линия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #ЕАЭС #Продовольствие #куриные яйца
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