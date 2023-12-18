Песков заявил, что кабмин принял меры по урегулированию цен на яйца и курятину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал медленное снижение цен на яйца и курятину и отметил, что это естественный процесс. Он также добавил, что кабинет министров уже принял необходимые меры для урегулирования ситуации на рынке.

Спикер Кремля отметил, что моментальное снижение цен невозможно обеспечить из-за фактора емкости рынка, процесса его насыщения и инерции. Пресс-секретарь также добавил, что правительство продолжает энергично работать, и пройдет еще какое-то время, когда поступившая в опт продукция отразится на цене в рознице.

«Действительно, скажем так, процесс роста цен, ускоряющийся к прямой линии, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет, энергичные меры принимаются, рынок это такой, достаточно подвижный. Существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост», - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед жителями страны за рост цен на яйца. Он назвал сбой в работе правительства причиной неконтролируемого роста цен и сообщил, что вопрос был ранее поднят с министром сельского хозяйства.