Путин обсудит с Шойгу дальнейшие планы после освобождения Марьинки

Президент России Владимир Путин намерен отдельно обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу дальнейшие планы и действия после освобождения Марьинки в ДНР. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с Шойгу в Санкт-Петербурге.

«Разговаривали сегодня с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше», - сказал Владимир Путин.

Глава Минобороны России доложил президенту об освобождении города Марьинки. По его словам, это дало возможность отодвинуть артиллерию от Донецка и лучше защитить город от ударов ВСУ.

Укрепрайон в Марьинке украинские националисты создавали с 2014 года. Там были устроены развитые подземные коммуникации, долговременные огневые точки. В городе было 3 тысячи домов, каждый представлял собой укрепленную точку.

Владимир Путин отметил, что освобождение Марьинки дает новые возможности для российских войск.