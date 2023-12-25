Путин поручил представить к госнаградам военных, освобождавших Марьинку

Министр обороны Сергей Шойгу предложил наградить государственными наградами наиболее отличившихся в ходе освобождения Марьинки.

«Считаю возможным предложить наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вел боевые действия и отличился при взятии Марьинки», - сказал министр оборонного ведомства.

Путин поручил главе оборонного ведомства «сделать предложения по всем, кого считает наиболее отличившимся», и отметил, что военнослужащие воевали в высшей степени достойно и, безусловно, достойны государственных наград, заявил глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, выслушав его доклад об освобождении Марьинки.

Также глава государства поздравил Шойгу со взятием города и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу и военнослужащим, кто принимал в разное время участие в боях за освобождение города.

Глава Минобороны России сообщил президенту об освобождении Марьинки в ДНР. Он отметил, что в населенном пункте было больше 3 000 домов. Украинские боевики сделали в городе множество серьезных укреплений.

По словам российского лидера, со взятием Марьинки войска отодвигают от Донецка боевые подразделения противника. Освобождение Марьинки также дает возможность эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ.