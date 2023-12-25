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Шойгу заявил, что освобождение Марьинки позволит защищать Донецк от огня ВСУ

Об этом министр обороны сказал на встрече с Владимиром Путиным.                                               
Владимир Рубанов 2023-12-25 18:12:01

Освобождение Марьинки дает возможность эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка дальше на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России сообщил президенту об освобождении Марьинки в ДНР. Он отметил, что в населенном пункте было больше 3 000 домов. Украинские боевики сделали в городе множество серьезных укреплений.

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