Шойгу заявил, что освобождение Марьинки позволит защищать Донецк от огня ВСУ

Освобождение Марьинки дает возможность эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

«Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка дальше на запад. Это позволяет более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России сообщил президенту об освобождении Марьинки в ДНР. Он отметил, что в населенном пункте было больше 3 000 домов. Украинские боевики сделали в городе множество серьезных укреплений.