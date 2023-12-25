Замминистра обороны Горемыкин вручил госнаграды участникам спецоперации

Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим-участникам спецоперации. Они проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале.

«Ребята, поздравляю с награждением, благодарю за службу. Вы настоящие защитники нашей страны, России. На вас все держится, вами гордится и страна, и близкие, Вооруженные силы. Вы доблестно выполняете воинский долг, верны воинской присяге», - сказал он.

Также Горемыкин поздравил бойцов и медицинский персонал госпиталя с новогодними праздниками и вручил подарки. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при Минобороны. С концертной программой выступили Николай Расторгуев, певица Слава и другие исполнители.

На прошлой неделе статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков вручил государственные награды участникам спецоперации, которые после полученных в бою ранений проходят реабилитацию. Церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.