Панков вручил участникам спецоперации жилищные документы и госнаграды

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Статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков вручил государственные награды участникам спецоперации, которые после полученных в бою ранений проходят реабилитацию. Церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского.

Также бойцы получили документы о прохождении дополнительного профессионального образования. Кроме этого, военнослужащим вручили жилищные сертификаты и присвоили воинские звания. Панков передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные во время выполнения боевых задач.

«Здесь, в госпитале, созданы все условия для реабилитации, персонально с каждым из вас проведена работа по изготовлению технических средств реабилитации и разработаны индивидуальные программы восстановления. Также каждый из вас пройдет здесь военно-врачебную комиссию и получит соответствующие документы для установления и получения социальных льгот и гарантий», - отметил Панков.

Военнослужащим вручили семь орденов Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, две медали «За отвагу», медаль Жукова, медаль Суворова и медаль «За храбрость».

В мероприятии также приняли участие начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы - главный военно-врачебный эксперт МО РФ Андрей Дацко, руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко, начальник НМИЦ ВМТ - ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ, доктор медицинских наук Александр Есипов.

Более 40 военнослужащим, решившим продолжить службу, прошедшим реабилитацию и профессиональную переподготовку, вручены жилищные документы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.