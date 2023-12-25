Путин подписал закон о добровольцах Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. Ведомство получит возможность нанимать в них граждан с помощью контрактов по примеру Минобороны. Они получат те же льготы и соцгарантии, что и мобилизованные, военнослужащие по контракту и добровольцы ВС РФ.

Глава государства подписал пакет сопутствующих документов, которые регламентируют трудовые гарантии и налоговые льготы добровольцев Росгвардии. Размер денежного довольствия добровольцев будет устанавливать Росгвардия, но оно не должно быть меньше, чем у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Ведомство сможет устанавливать и дополнительные денежные выплаты.

Также одобрены законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.