МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о добровольцах Росгвардии

Ведомство получит возможность нанимать в добровольческие формирования граждан с помощью контрактов.
Владимир Рубанов 2023-12-25 16:56:01
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента. Ведомство получит возможность нанимать в них граждан с помощью контрактов по примеру Минобороны. Они получат те же льготы и соцгарантии, что и мобилизованные, военнослужащие по контракту и добровольцы ВС РФ.

Глава государства подписал пакет сопутствующих документов, которые регламентируют трудовые гарантии и налоговые льготы добровольцев Росгвардии. Размер денежного довольствия добровольцев будет устанавливать Росгвардия, но оно не должно быть меньше, чем у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Ведомство сможет устанавливать и дополнительные денежные выплаты.

Также одобрены законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

#росгвардия #Владимир Путин #Добровольцы #закон #добровольческие формирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»