Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии иметь добровольческие формирования

Согласно законопроекту, Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на них будут распространяться льготы и соцгарантии для мобилизованных, военнослоужащих по контракту и участников добровольческих формирования, содействующих ВС РФ.

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Госдума России приняла законопроект о праве Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования.

На их членов будут распространяться социальные гарантии, что действуют сегодня для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам России.

Порядок поступления граждан в такие формирования будут определять ведомственные акты самой Росгвардии. Из них будет вытекать численность добровольческих формирований, порядок их работы, районы действий, стоящие задачи и срок их использования.

Поступая в добровольческие формирования, граждане будут заключать соответствующие контракты.

Ранее сообщалось, что Путин увеличил штат центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек.