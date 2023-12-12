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Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии иметь добровольческие формирования

Тимур Шерзад
14:46 12.12.2023
Согласно законопроекту, Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на них будут распространяться льготы и соцгарантии для мобилизованных, военнослоужащих по контракту и участников добровольческих формирования, содействующих ВС РФ.
Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии иметь добровольческие формирования
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Госдума России приняла законопроект о праве Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования.

На их членов будут распространяться социальные гарантии, что действуют сегодня для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам России. 

Порядок поступления граждан в такие формирования будут определять ведомственные акты самой Росгвардии. Из них будет вытекать численность добровольческих формирований, порядок их работы, районы действий, стоящие задачи и срок их использования.

Поступая в добровольческие формирования, граждане будут заключать соответствующие контракты. 

Ранее сообщалось, что Путин увеличил штат центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек.

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