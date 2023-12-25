Путин ввел выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

Владимир Путин подписал закон, согласно которому, материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления или усыновления ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в законе был пробел - не уточнялось, должны ли родители иметь гражданство России на момент рождения детей, а также должны ли дети иметь гражданство РФ по рождению. Также закон дополнился поправкой в отношении жителей новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Родителям из этих 4 субъектов выплачивать маткапитал будут независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства. По словам Леонида Пасечника, расширение материнского капитала коснется минимум одного миллиона человек в ЛНР.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили и на семьи с первенцами. С 2023 года материнский капитал составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей - на второго. В 2024 году правительство проиндексирует материнский капитал на уровне 7,5%. Выплата на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей и около 834 тысяч на второго.

Семейный капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, в качестве первоначального взноса по ипотеке, на получение образования ребенком, формирование накопительной пенсии матери, оплату товаров и услуг для ребенка-инвалида. Маткапитал можно использовать полностью или частями, например, часть направить на ежемесячную выплату, а остаток - на погашение ипотеки.