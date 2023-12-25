В Раде предложили ввести новые ограничения для уехавших за рубеж украинцев

Уехавших за границу граждан Украины, которые не встали на воинский учет, могут лишить услуг консульств и банков. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на заявление члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко.

Как утверждает парламентарий, если новые меры будут приняты, украинцы не смогут получить в консульствах новый паспорт вместо просроченного. Кроме того, украинских граждан лишат возможности получить ряд консульских услуг.

Также могут заблокировать банковские карты украинцам, которые уклоняются от призыва. Новые правила могут вступить в силу уже в январе следующего года.

Член оборонного комитета Рады добавил, что нахождение за пределами Украины военнообязанных украинцев станет преступлением.

Ранее у здания Киевской городской военной администрации прошел митинг в поддержку демобилизации украинских военнослужащих. Собравшиеся требовали вернуть домой мобилизованных, которые служат в рядах ВСУ с начала конфликта.