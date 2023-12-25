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В Раде предложили ввести новые ограничения для уехавших за рубеж украинцев

Законопроект, содержащий новые нормы, может появиться уже в январе.
Андрей Аркадьев 2023-12-25 16:19:01
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Уехавших за границу граждан Украины, которые не встали на воинский учет, могут лишить услуг консульств и банков. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на заявление члена оборонного комитета Верховной рады Вадима Ивченко.

Как утверждает парламентарий, если новые меры будут приняты, украинцы не смогут получить в консульствах новый паспорт вместо просроченного. Кроме того, украинских граждан лишат возможности получить ряд консульских услуг.

Также могут заблокировать банковские карты украинцам, которые уклоняются от призыва. Новые правила могут вступить в силу уже в январе следующего года.

Член оборонного комитета Рады добавил, что нахождение за пределами Украины военнообязанных украинцев станет преступлением.

Ранее у здания Киевской городской военной администрации прошел митинг в поддержку демобилизации украинских военнослужащих. Собравшиеся требовали вернуть домой мобилизованных, которые служат в рядах ВСУ с начала конфликта.

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