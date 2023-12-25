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Россияне получат январские пенсии и пособия в конце декабря

Сергей Лебедев
14:26 25.12.2023
Речь прежде всего идет о тех, кому деньги приходят на банковские карты.
Россияне получат январские пенсии и пособия в конце декабря
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает «Российская газета». Отмечается, что речь прежде всего идет о тех, кому деньги приходят на банковские карты.

Это связано с тем, что средства от СФР поступают в кредитные организации в конце декабря. Банки сразу же начисляют все поступившие деньги на счета получателей.

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через почтовые отделения, выплаты будут производиться в январе 2024 года.

Напомним, в начале следующего года ожидается индексация пенсий не ниже процента инфляции. Она составит 7,5%. По словам президента Владимира Путина, с декабря прошлого года пенсии индексировались трижды (с учетом будущей индексации в начале 2024 года) и суммарно эта цифра составляет 23%.

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