Жители Свердловской области шьют «плащи-невидимки» для бойцов спецоперации
Жители Свердловской области поддерживают участников специальной военной операции. Изготавливаются системы сброса боеприпасов для беспилотников, окопные свечи и маскировочные сети.
Один из самых любопытных видов продукции - «плащи-невидимки». Они делают бойцов невидимыми для тепловизоров противника. Два слоя ткани, а между ними фольгированное одеяло. Теплоотражающий слой делает и человека невидимым.
Продукцию дорабатывают по отзывам бойцов. Первые плащи делали короче и без варежек. Тогда приходилось руки прятать и приседать, чтобы не видно было. Теперь на передовую идут улучшенные версии.
Помимо того, чтобы укрыть такими плащами человека, можно и накрыть вход в блиндаж или же сделать невидимой бронетехнику.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Екатеринбурга передал свой внедорожник нашим бойцам в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.