Жители Свердловской области шьют «плащи-невидимки» для бойцов спецоперации

Продукция все время дорабатывается. Так, ранее плащи были короче и не имели варежек. Но теперь эти недостатки исправлены и на передовую идут улучшенные изделия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жители Свердловской области поддерживают участников специальной военной операции. Изготавливаются системы сброса боеприпасов для беспилотников, окопные свечи и маскировочные сети.

Один из самых любопытных видов продукции - «плащи-невидимки». Они делают бойцов невидимыми для тепловизоров противника. Два слоя ткани, а между ними фольгированное одеяло. Теплоотражающий слой делает и человека невидимым.

Продукцию дорабатывают по отзывам бойцов. Первые плащи делали короче и без варежек. Тогда приходилось руки прятать и приседать, чтобы не видно было. Теперь на передовую идут улучшенные версии.

Помимо того, чтобы укрыть такими плащами человека, можно и накрыть вход в блиндаж или же сделать невидимой бронетехнику.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Екатеринбурга передал свой внедорожник нашим бойцам в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.