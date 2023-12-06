Пенсионер из Екатеринбурга передал свой внедорожник нашим бойцам в зоне СВО
По железной дороге в зону проведения спецоперации перебросят машины, отправленные волонтерами из Красноярского края. Каждая машина предназначена конкретным военным частям для выполнения поставленных задач.
Машины предоставили предприятия и организации Красноярска, Зеленогорска, Назарова и Подинска. За три дня собранные добровольческими объединениями грузовики, легковушки высокой проходимости и даже автобусы были погружены на железнодорожную станцию Красноярская, откуда они отправятся прямиком на передовую.
Свой внедорожник отдал нашим бойцам 70-летний житель Екатеринбурга Александр Фарносов. Уралец решил поддержать военнослужащих, так как его отец воевал в Сталинграде. Машину же доставят военнослужащим артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа.
Другие истории о всех, кто решил поддержать участников спецоперации, публикуются на канале Минобороны «Добро-Информ». Подробности проекта можно узнать на сайте министерства, а также в специальном Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.
Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.