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Пенсионер из Екатеринбурга передал свой внедорожник нашим бойцам в зоне СВО

10:35 06.12.2023
Автомобили высокой проходимости, грузовики и даже автобусы уже приписаны к конкретным воинским частям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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По железной дороге в зону проведения спецоперации перебросят машины, отправленные волонтерами из Красноярского края. Каждая машина предназначена конкретным военным частям для выполнения поставленных задач.

Машины предоставили предприятия и организации Красноярска, Зеленогорска, Назарова и Подинска. За три дня собранные добровольческими объединениями грузовики, легковушки высокой проходимости и даже автобусы были погружены на железнодорожную станцию Красноярская, откуда они отправятся прямиком на передовую.

Свой внедорожник отдал нашим бойцам 70-летний житель Екатеринбурга Александр Фарносов. Уралец решил поддержать военнослужащих, так как его отец воевал в Сталинграде. Машину же доставят военнослужащим артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа.

Другие истории о всех, кто решил поддержать участников спецоперации, публикуются на канале Минобороны «Добро-Информ». Подробности проекта можно узнать на сайте министерства, а также в специальном Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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