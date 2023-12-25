Суд в Москве заочно арестовал на два месяца Кирилла Буданова

Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Главу ГУР украинского Министерства обороны Кирилла Буданова заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, передает «360».

Таким образом, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как уточняется, срок будет считаться с момента, когда он будет либо экстрадирован в РФ, либо задержан на ее территории.

«Буданов К.А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - напомнили в пресс-службе судов.

О том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника военной разведки Украины, стало известно 14 декабря.