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МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова

Ирина Егорова
08:07 14.12.2023
Глава ГУР заочно арестован на два месяца в апреле 2023 года.
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
© Фото: Pavlo Bahmut, Keystone Press Agency, Global Look Press
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МВД России объявило в розыск начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», - приводятся данные в карточке розыскной базы ведомства. 

При этом не уточняется статья, по которой объявлен розыск.

Буданов был заочно арестован на два месяца в апреле 2023 года, его срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории России.

Главу ГУР обвиняют в создании террористического сообщества и участии в нем, попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и за атаки беспилотников по территории России.

ФСБ и Следственный комитет России признал Буданова организатором теракта на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва устройства, которое было установлено на грузовике, погибли четыре человека и были частично обрушены автомобильные пролеты моста. 

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