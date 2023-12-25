Разведчик Москаль рассказал о кастомном боеприпасе для дрона массой 2,5 кг

Не все штатные боеприпасы, применяемые для сброса, позволяют по максимуму использовать возможности дронов. Тогда бойцы делают их самостоятельно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Старший разведчик с позывным Москаль рассказал «Звезде» о том, как в его подразделении изготовили 2,5-килограммовый сбрасываемый боеприпас для дрона.

«Вот этот дрон мы используем уже для уничтожения опорных пунктов противника. С ним работаем на сбросах. Самый большой груз, который мы отправляли, был 2,5 килограмма, но это мы уже подошли с энтузиазмом и боеприпасы к нему сами делали», - заметил Москаль.

Он добавил, что на данный момент штатных боеприпасов, позволяющих максимально использовать возможности беспилотника, не существует. Поэтому бойцы создали этот 2,5-килограммовый боеприпас самостоятельно.

Опыт специальной военной операции показал, что дроны в умелых руках - эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника.

Беспилотники - это помощники пехоты и разведки, глаза артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.