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Российские военные нашли способ стрелять 82-миллиметровыми минами из РПГ

11:14 25.12.2023
Мины нужны для того, чтобы эффективно вести огонь из РПГ-7В по пехоте - они, в отличие от кумулятивных противотанковых выстрелов, обладают ярко выраженным осколочно-фугасным действием.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы группировкий войск «Восток» приспособили 82-миллиметровые мины для стрельбы из гранатомета РПГ-7В. Об этом сообщает Минобороны России.

Достигнуть этого результата удалось при помощи специального переходника. Мины используются для стрельбы по украинским опорным пунктам. Обладая ярко выраженным осколочно-фугасным действием, они наносят куда больше урона пехоте, нежели противотанковые кумулятивные боеприпасы к РПГ-7В. 

«Отработали по опорному пункту противника, по опыту могу сказать, что попадание стопроцентное», - заявил стрелок-гранатометчик с позывным Яха.

Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили трех украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Другим солдатам противника повезло больше - их взяли в плен российские десантники у Вербового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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