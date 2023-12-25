Российские военные нашли способ стрелять 82-миллиметровыми минами из РПГ

Мины нужны для того, чтобы эффективно вести огонь из РПГ-7В по пехоте - они, в отличие от кумулятивных противотанковых выстрелов, обладают ярко выраженным осколочно-фугасным действием.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы группировкий войск «Восток» приспособили 82-миллиметровые мины для стрельбы из гранатомета РПГ-7В. Об этом сообщает Минобороны России.

Достигнуть этого результата удалось при помощи специального переходника. Мины используются для стрельбы по украинским опорным пунктам. Обладая ярко выраженным осколочно-фугасным действием, они наносят куда больше урона пехоте, нежели противотанковые кумулятивные боеприпасы к РПГ-7В.

«Отработали по опорному пункту противника, по опыту могу сказать, что попадание стопроцентное», - заявил стрелок-гранатометчик с позывным Яха.

Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили трех украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Другим солдатам противника повезло больше - их взяли в плен российские десантники у Вербового.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.