Российские военные нашли способ стрелять 82-миллиметровыми минами из РПГ
Бойцы группировкий войск «Восток» приспособили 82-миллиметровые мины для стрельбы из гранатомета РПГ-7В. Об этом сообщает Минобороны России.
Достигнуть этого результата удалось при помощи специального переходника. Мины используются для стрельбы по украинским опорным пунктам. Обладая ярко выраженным осколочно-фугасным действием, они наносят куда больше урона пехоте, нежели противотанковые кумулятивные боеприпасы к РПГ-7В.
«Отработали по опорному пункту противника, по опыту могу сказать, что попадание стопроцентное», - заявил стрелок-гранатометчик с позывным Яха.
Ранее сообщалось, что российские операторы FPV-дронов уничтожили трех украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.
Другим солдатам противника повезло больше - их взяли в плен российские десантники у Вербового.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.