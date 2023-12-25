Расчеты «Градов» накрыли огнем технику ВСУ в Серебрянском лесничестве

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ударили по живой силе и технике ВСУ в Серебрянском лесничестве. Минобороны России показало, как артиллеристы ЦВО ведут боевую работу на Краснолиманском направлении.

Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь.

Экипажи навелись на цели и поразили их. При этом пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских боевиков, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. Отработав по цели, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

«Два дня работали, уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет», - рассказал командир боевой машины с позывным Росич.

Ранее боец с позывным Баламут рассказал, что российские «Грады» наносят большой урон противнику. Для боевиков эти установки в числе приоритетных целей. Поэтому расчеты не задерживаются на огневых позициях и оперативно меняют их.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.