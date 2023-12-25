Армия Армия Армия

Расчеты «Градов» накрыли огнем технику ВСУ в Серебрянском лесничестве

11:05 25.12.2023
Помимо техники, артиллеристы ЦВО уничтожили живую силу противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ударили по живой силе и технике ВСУ в Серебрянском лесничестве. Минобороны России показало, как артиллеристы ЦВО ведут боевую работу на Краснолиманском направлении.

Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь.

Экипажи навелись на цели и поразили их. При этом пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских боевиков, что было зафиксировано разведывательным беспилотником. Отработав по цели, артиллеристы меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

«Два дня работали, уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток. Мы уехали, и только через 10-15 минут прилетает ответ, а нас там уже нет», - рассказал командир боевой машины с позывным Росич.

Ранее боец с позывным Баламут рассказал, что российские «Грады» наносят большой урон противнику. Для боевиков эти установки в числе приоритетных целей. Поэтому расчеты не задерживаются на огневых позициях и оперативно меняют их.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:53 В стране и мире
Пашинян с двухдневным визитом прибудет в Санкт-Петербург
10:29 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге загорелся торговый центр
09:09 В стране и мире
В Сербии поблагодарили Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде
09:03 В стране и мире
Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины
08:51 В стране и мире
Видео
В УМВД по Псковской области показали, как подростки потушили снегом Вечный огонь
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.