Антон Силуанов на «Елке желаний» признался, что любит сладости

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Министр финансов РФ Антон Силуанов на «Елке желаний» снял шарик с мечтой девочки Таисии из Нижнего Новгорода о миксере. Глава Минфина признался, что тоже любит сладкое и с радостью исполнит желание ребенка, чтобы вместе попробовать приготовленный ею десерт.

«Судя по всему, Таисия любит готовить, любит, может быть, выпечку тоже. Пожелание о миксере - очень здорово. Под Новый год все желания сбываются, я тоже люблю сладости, надеюсь, и мое желание сбудется - на новом миксере Таисия что-нибудь сделает вкусненькое, и мы вместе попробуем», - сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание школьницы из Астрахани - рождественским чудом для нее стала экскурсия на шоколадную фабрику.