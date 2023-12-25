Al Jazeera: не менее 60 человек стали жертвами удара по лагерю беженцев в Газе

По данным телеканала Al Jazeera, с 7 октября от рук израильских военных погибли более 20 400 палестинцев.

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Не менее 60 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести, многие из них находятся под завалами.

«По меньшей мере 60 человек погибли в результате нападения Израиля на лагерь беженцев "Аль-Магази"», - сообщает телеканал.

Об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев стало известно чуть более часа назад. Изначально сообщалось о 20 погибших. По мере разбора завалов количество жертв растет.