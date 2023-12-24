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Новая модель высшего образования в РФ не потребует изменений в ЕГЭ

Никита Черненко
08:48 24.12.2023
Руководитель Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ самодостаточен и удовлетворяет потребности ВУЗов.
Новая модель высшего образования в РФ не потребует изменений в ЕГЭ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что вводимая с 1 сентября 2025 года новая модель высшего образования не предполагает изменения в формате и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом руководитель ведомства сообщил в интервью агентству ТАСС.

Как отметил Музаев, несмотря на появление ЕГЭ в один момент с принятием болонской системы высшего образования в России, государственный экзамен является «совершенно отдельной историей». Он подчеркнул, что изменение модели высшего образования повлияет на подходы, но не окажет никакого влияния на ЕГЭ, удовлетворяющего ВУЗы.

«Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ - это два в одном) - это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов, организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших. Сейчас экзамен самодостаточен. Те шкалы, которые есть, то содержание, которое есть, абсолютно удовлетворяют высшие учебные заведения», - объяснил Музаев.

Указ о совершенствовании системы высшего образования был подписан Владимиром Путиным 12 мая 2023 года. Новая модель высшего образования предполагает создание двух уровней высшего образования - базового и специализированного. Базовый уровень будет соответствовать бакалавриату и специалитету, на уровне специализированного высшего образования будут реализовывать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стражировки. Аспирантура будет признана уровнем профессионального образования. На новые стандарты в этом году переведены 111 специальностей.

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