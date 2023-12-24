Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с 62-летием

Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добивается успехов в социальной и экономической областях.

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Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Ильхама Алиева с 62-м днем рождения. Текст поздравления появился на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что руководство Алиева принесло Азербайджану успехи в экономической и социальной областях. Президент также добавил, что Алиев является высокоуважаемым политиком как среди соотечественников, так и за рубежом, и отметил важную роль Азербайджана в региональных и международных делах.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», - сказал Путин.

Недавно стало известно о решении выдвинуть Ильхама Алиева в качестве кандидата на предстоящих внеочередных выборах президента Азербайджана, которые пройдут в 2024 году. Изначально выборы должны бил состояться в 2025 году, о причинах переноса даты выборов не сообщается.