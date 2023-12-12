В стране и мире Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана на выборах в 2024 году Ирина Егорова Внеочередные президентские выборы в стране пройдут 7 февраля 2024 года. Хотя изначально они должны были состояться в 2025 году. © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в президенты на внеочередных выборах, передает Tengrinews.kz. «Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами», - сказал руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов. По словам политика, в ближайшие дни планируется заседание правления партии по вопросу доработки плана мероприятий избирательной кампании Алиева. Внеочередные президентские выборы в стране пройдут 7 февраля 2024 года согласно распоряжению Алиева. Хотя изначально они должны были состояться в 2025 году. О причине переноса даты выборов не сообщается. Президент республики избирается на семь лет. Алиев является главой Азербайджана с 31 октября 2003 года, он четырежды побеждал на президентских выборах. Экспертное мнение и аналитика