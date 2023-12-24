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Диетолог Мойсенко рассказала, какие овощи и фрукты можно есть с кожурой

Игнат Далакян
09:26 24.12.2023
Эксперт считает, что цитрусовые необходимо употреблять в пищу без оболочки.
Диетолог Мойсенко рассказала, какие овощи и фрукты можно есть с кожурой
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Globallookpress
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Диетолог Римма Мойсенко объяснила, какие плоды можно и нужно есть с кожурой, а какие необходимо будет почистить. О том, что правильный выбор зачастую подсказывает нам сама природа эксперт рассказала в интервью радио Sputnik.

Кандидат медицинских наук объяснила, что толстая шкурка может быть фактором защиты мякоти от неблагоприятных условий внешней среды, что следует учитывать. По словам диетолога, плотные шкурки, как у манго и авокадо, необходимо снимать.

«Шкурку с банана мы тоже должны снимать, потому что она плотная, а значит, защищает плод от токсических веществ или, например, от зараженных насекомых», - рассказала специалист.

Она отметила, что цитрусовые необходимо употреблять в пищу без оболочки, а также напомнила о необходимости чистить картофель.

«Хотя есть исключение: если картофель молодой и имеет тоненькую шкурку, можно есть его с кожурой», - посоветовала Мойсенко.

Употребление без очистки молодого картофеля с тонкой шкуркой диетолог объяснила содержанием большого количества калия в продукте. Она объяснила, что тонкая шкурка указывает на то, что плод не следует чистить. Специалист подчеркнула, что главное - это тщательно промывать такие продукты.

«Если говорим о ягодах, то их нужно просто промывать водой: чем тоньше шкурка, тем больше в ней и возле нее сконцентрировано полезных веществ», - рассказала диетолог.

По словам кандидата медицинских наук, скапливающиеся полезные вещества в шкурке и возле нее не следует убирать. Она привела пример, что в яблоках содержится пектин, который является перевариваемой клетчаткой, а если к нему добавить еще и шкурку, где содержится неперевариваемая клетчатка, то правильное соотношение двух видов волокон обеспечит максимальную абсорбцию холестерина в кишечнике.

«Это волшебная пища для микробиоты кишечника», - пояснила Римма Мойсенко.

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