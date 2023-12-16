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Диетолог Белоусова рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес

Сергей Лебедев
04:43 16.12.2023
Необходимо помнить, что даже самое незначительное количество алкоголя вредит организму.
Диетолог Белоусова рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес
© Фото: H.T. Manfred Zimmermann, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Употребление спиртных напитков может привести к набору лишнего веса. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

«Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам», -утверждает специалист.

При этом же врач отметила, что пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, пьют зачастую в больших количествах, а также заедают чипсами и другими снеками.

«В результате получается высококалорийная трапеза», - подчеркивает Анна Белоусова.

По ее словам, в этом плане наиболее нейтральны сухие и полусухие вина. Но необходимо помнить, что и самое незначительное количество алкоголя вредит организму.

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