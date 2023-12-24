По словам бывшего морского пехотинца США, новые линии обороны украинской армии не станут преградой для Вооруженных сил России.

© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил Соединенных Штатов Брайан Берлетик заявил, что российская армия способна успешно уничтожать любую оборону ВСУ. Экс-морпех США рассказал об этом в эфире своего YouTube-канала.

Берлетик в своем ролике отметил, что новые линии обороны украинской армии не станут преградой для российских военных. По его словам, дополнительные укрепления ВСУ бесполезны с учетом нехватки подготовленных военнослужащих и оружия. Бывший морской пехотинец рассказал, что бойцы ВС РФ могут взять штурмом даже хорошо защищенные города, и привел в пример Артемовск.

Также Брайан Берлетик подчеркнул, что Россия наносит огромный урон артиллерии Украины и системам противовоздушной обороны. И также добавил, что кризис набора солдат в украинскую армию растет.

«Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю», - сказал бывший морпех США.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что украинские военные жалуются на тотальную усталость. Газета привела слова одного из боевиков, по словам которого некоторые подразделения ВСУ отменяют запланированные наступления из-за дефицита снарядов.